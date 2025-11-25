Haberler

Bilecik'te Üreticilere Yönelik Tarım Buluşmaları Düzenlendi

Bilecik'te Üreticilere Yönelik Tarım Buluşmaları Düzenlendi
Güncelleme:
Bilecik'te Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çiftçilere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin görüşleri alındı ve tarım alanındaki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Bilecik'te Tarım Bakanlığı buluşmaları kapsamında üreticiler ile bir araya gelinerek buluşma gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde yürüttüğü buluşmalar çerçevesinde Bilecik'te üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde hayata geçirdiği buluşmalar kapsamında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantılarda çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2025 Genel Tarım Sayımı, üretim planlaması, yeni destekleme modelleri ve tarım sigortaları gibi birçok başlıkta bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, toplantılar boyunca üreticilerin görüş ve taleplerinin alındığını, sahadaki ihtiyaçların değerlendirilerek gerekli çalışmaların planlandığını belirtti. - BİLECİK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
