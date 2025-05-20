Bilecik'te Tüketici Hakları İçin Geniş Çaplı Denetimler

Bilecik'te Tüketici Hakları İçin Geniş Çaplı Denetimler
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Bilecik Valiliği koordinesindeki denetimler, tüketicilerin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla market ve restoranlarda titiz incelemeler yaptı. 135 market ve 147 kafe ürünü kontrol edildi.

Bilecik Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tüketicilerin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, market, kafe, restoran ve diğer işletmelerde titiz incelemeler yapıldı. Yapılan denetimlerde toplamda 135 market ürünü ve 147 kafe, restoran ürünü kontrol edildi. Bu denetimler, tüketicilerin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşların fahiş fiyat artışları veya yanıltıcı etiketlerle karşılaşmaları durumunda, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini iletebilecekleri hatırlatıldı. Denetimlerin devam edeceği ve tüketici haklarının korunmasının öncelikli bir hedef olduğu vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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