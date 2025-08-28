Bilecik'te Tarım ve Güvenlik Hizmetleri Değerlendirildi

Bilecik'te tarım sektörü ve meslek odasının çalışmaları ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erdem Gülümser ile bir araya geldi. İkili, bölgedeki tarım ve güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracağı vurguladı.

İl Müdürü Ayvalık, ardından İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bir araya geldi. İkili kurumlar arası iş birliği ve bölgedeki güvenlik konuları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müdürü Çetin Ayvalık, her iki konuğa da nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - BİLECİK