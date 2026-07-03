Haberler

Bilecik'te köyün altyapısını değiştirecek yatırım başladı

Bilecik'te köyün altyapısını değiştirecek yatırım başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde, kaymakamlık ve muhtarlık iş birliğiyle altyapı ve üstyapı çalışmaları başladı. İlk olarak kanalizasyon hattı yenilenirken, ardından kilit parke döşeme ve zemin düzenlemesi yapılacak.

Bilecik'te bir köyün altyapısını baştan sona yenileyecek çalışmalar resmen başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde, Osmaneli Kaymakamlığının destekleri ve Selçik Köyü Muhtarlığı iş birliğiyle altyapı ve üstyapı çalışmaları hayata geçirildi. Köyün uzun süredir ihtiyaç duyduğu altyapı eksikliklerinin giderilmesini amaçlayan proje kapsamında ilk olarak kanalizasyon hattının yenilenmesi ve güçlendirilmesine başlandı. Çalışmalar kapsamında, zaman zaman tıkanıklıklara neden olarak vatandaşları mağdur eden kanalizasyon hattındaki sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise köyde kilit parke döşeme ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Böylece Selçik köyünün daha modern bir görünüme kavuşması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Selçik köyümüzde başlattığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz, kanalizasyon hattındaki aksaklıkları tamamen ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli bir altyapı oluşturmaktır. Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştireceğimiz kilit parke ve çevre düzenlemeleriyle köyümüz daha modern bir görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bu yatırımların ilçemize ve köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Beklenen haber geldi! İstanbullular günler sonra rahat bir nefes aldı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü

Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı