Bilecik'te yüzde 50 hibeli modern sera üretime katkı sağlıyor

Bilecik'in İnhisar ilçe merkezinde, Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan sera tesisi, üretime katkı sağlıyor.

Toplam 14 dekarlık alan üzerine kurulan modern sera tesisinde yürütülen üretim faaliyetleri, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Yetkililer, hibe destekleriyle kurulan modern seraların, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı ile desteklenen sera tesisinin, ilçede istihdama da katkı sağlaması beklenirken, benzer yatırımların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen bu sera tesisimiz, modern üretim teknikleriyle bölge tarımına değer katıyor. Amacımız, üreticilerimizin rekabet gücünü artırmak ve kırsalda sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmaktır" dedi. - BİLECİK