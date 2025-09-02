Haberler

Bilecik'te KYK Yurt İnşaatında Son Durum İncelendi

Bilecik'te KYK Yurt İnşaatında Son Durum İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam eden 2 bin kişilik KYK yurt inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşaatının son durumu hakkında ziyaretler sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam eden 2 bin kişilik KYK yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Şahin, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de hazır bulundu. Demir, yurt projesinin son durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Şahin'e detaylı bilgiler aktardı. Genel Müdür Şahin, "KYK yurdunun tamamlanmasıyla birlikte Bilecik'te üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılayacağız. Projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.