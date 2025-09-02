Bilecik'te KYK Yurt İnşaatında Son Durum İncelendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşaatının son durumu hakkında ziyaretler sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam eden 2 bin kişilik KYK yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Şahin, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de hazır bulundu. Demir, yurt projesinin son durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Şahin'e detaylı bilgiler aktardı. Genel Müdür Şahin, "KYK yurdunun tamamlanmasıyla birlikte Bilecik'te üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılayacağız. Projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor" dedi. - BİLECİK