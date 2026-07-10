Haberler

Bilecik'te kanola üretiminde rekolte beklentisi 2 bin 160 ton

Bilecik'te kanola üretiminde rekolte beklentisi 2 bin 160 ton
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bu yıl yaklaşık 2 bin 160 ton kanola hasadı yapılması bekleniyor. Vali Sözer, TAKEP projesiyle ekim alanlarının genişlediğini ve verimin arttığını belirtti.

Bilecik'te bu yıl yaklaşık 2 bin 160 ton kanola hasadı yapılması bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'e bağlı Cumalı köyünde düzenlenen kanola hasadı programına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Sözer, üreticilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te kanola üretiminde bu yıl rekoltenin geçen yıla göre önemli ölçüde artması bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 2 bin 700 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden 605 ton kanola elde edilirken, bu yıl "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında ekim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Dekar başına verimin 360 kilograma yükselmesiyle birlikte il genelinde yaklaşık 2 bin 160 ton ürün hasat edilmesi öngörülüyor. Böylece kanola üretiminde geçen yıla göre yaklaşık 4 katlık artış hedefleniyor. İlimizde kanola üretiminin her geçen yıl artmasından memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin emeği ve devletimizin destekleriyle ekim alanlarımız genişliyor, verim artıyor. Tarımsal üretimi güçlendiren bu çalışmaların çiftçilerimize ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm üreticilerimize bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt

Müttefiklik bunun neresinde? İsrail-Türkiye sorusuna tepki çeken yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti

82 yaşında hayalini gerçekleştirdi: Uzaya çıkan en yaşlı kadın öldü
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'yı salladı! Kutuyu hemen uçakta açtı