Metal İşkolundaki Tis Görüşmeleri... Bilecik'te Metal İşçileri Mess'i Protesto Etti

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, MESS ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle eylem yaptı. Fabrikada yürüyüş gerçekleştirerek taleplerini dile getiren işçiler, uzlaşmaz tutuma karşı protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle eylem yaptı.

Odöksan Fabrikası'nda sabah vardiyasında işbaşı yapan işçiler, toplu yürüyüş gerçekleştirerek taleplerini dile getirdi.

Türk Metal Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Hanifi Gökenç, MESS'in uzlaşmaz tutumuna karşı protestolarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"MESS'in uzlaşmaz tavrına karşı eylemlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Genel merkezimizin aldığı kararlar doğrultusunda eylemlerimize devam ediyoruz. Bugün de yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Hep birlikte direne direne zafere ulaşacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
500

