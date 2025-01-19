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Bilecik'te İş Gücü Uyum Programı İçin Protokol İmzalandı

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Bilecik'te İŞKUR'un öncülüğünde, iş gücünü arttırmaya yönelik dört kurum arasında protokol imzalandı. Bu çerçevede, çeşitli alanlarda toplam 89 kişi istihdam edilecek.

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl (İŞKUR) Müdürü Üzeyir Yıldırım'dan dört kurum arasında 'İş Gücü Uyum Programı' (İUP) çerçevesinde yeni adımlar atıldı.

Bilecik'te İUP çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın katılımıyla dört kurum arasında, Bilecik'in istihdam iş gücünü arttırmaya yönelik protokoller imzalandı. Yapılan protokollere göre söz konusu kurumlarda bakım, onarım ve temizlik işlerinde 10 ay süreyle personeller istihdam edilecek. Genel Sağlık Sigortaları ve çalıştıkları gün başına ücretleri İŞKUR tarafından ödenecek.

İmzalanan protokolün yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerine 8 kişi 10 aylık işgücü uyum programın olduğu bildirilirken, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ise; kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon gibi çeşitli faaliyetler için 14, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ise; 65 kişi alınacak.

İUP programı çerçevesinde başvuru tarihleri 20 Ocak'ta başlayıp 24 Ocak saat: 23: 59'da sona ereceği kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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