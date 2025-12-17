Güreş minderinde güç ve teknik bir arada
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları güreş antrenmanları gerçekleştiriliyor. Sporcular güç ve teknik çalışmalarıyla performanslarını artırırken, zihinsel dayanıklılık da kazanıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları güreş antrenmanlarında sporcular güç ve teknik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Bilecikli sporcular, teknik adımlar, denge-çeviklik çalışmaları, çift uygulamalı idmanlar ve yüksek tempolu güç antrenmanlarıyla performanslarını her geçen gün artırıyor. Antrenörlerin yönlendirmesiyle sporcuların yalnızca fiziksel gelişim göstermediği, aynı zamanda güreşin gerektirdiği zihinsel dayanıklılığı da kazandığı ifade edildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Güreşçilerimizin disiplini, çalışma azmi ve ilerleyişi bizleri gururlandırıyor. Bozüyük'ten geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK