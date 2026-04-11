Bilecik'te 5x5 futbol turnuvası başladı

Bilecik'te gençlere yönelik düzenlenen 5x5 futbol turnuvası başladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Sokaklar Bizim Gelecek Güvende" projesi kapsamında 5x5 futbol turnuvası düzenlendi. Gençlerin spora yönlendirilmesi, güvenli sosyal ortamların oluşturulması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen turnuva yoğun katılımla başladı. Turnuvada farklı takımlar mücadele ederken, organizasyonda sporun birleştirici gücüyle dostluk, rekabet ve fair-play ruhunun ön plana çıktığı gözlendi. Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlaması hedeflenen etkinlikte, aynı zamanda güvenli bir gelecek için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizi sporla buluşturarak onların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem sosyal gelişimi destekliyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyoruz" dedi. - BİLECİK

