Bilecik'te okul sporları basketbol grup müsabakaları sürüyor

Bilecik'te okul sporları basketbol grup müsabakaları sürüyor
Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Gençler A Basketbol Grup Müsabakaları, farklı illerden gelen takımların katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oluyor. Genç sporcular, grup aşamasından çıkmak için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları sürüyor.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları, sahaya yansıyan yüksek enerji, mücadele gücü ve artan rekabet seviyesiyle hız kesmeden sürüyor. Farklı illerden gelen okul takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, gruplardan çıkabilmek için kıyasıya mücadele ederken, karşılaşmalar basketbol severlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Organizasyonun her geçen gün temposunu artırdığı ve çekişmeli maçlara sahne olduğu gözlemleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara ilişkin yaptığı değerlendirmede,"Her karşılaşma, temposu ve çekişmesiyle basketbolun heyecanını üst seviyeye taşıyor. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, okul sporlarının ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
