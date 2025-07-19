Bilecik'te Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Bilecik'te Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kızlar ve erkekler futbol turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesiyle büyük bir coşkuyla sona erdi. Turnuvaya katılan sporcular ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora olan ilgisinin arttığını vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kızlar ve erkekler futbol turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuvaya katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. İl Müdürü Ramazan Demir, bu tür etkinliklerin gençlerin hem fiziksel gelişimine katkı sunduğunu hem de takım ruhunu pekiştirdiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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