Bilecik'te Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı Projesi Devam Ediyor

Bilecik'te yapımı süren "Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı" projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Proje alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Demir, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşacağı kamp alanının hem bölge gençliği hem de şehir turizmi açısından önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Demir, sözlerine şunlarla devam etti.

"Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı, Bilecik'in tarihi dokusunu gençlerimizle buluşturacak vizyoner bir proje. Gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aynı zamanda tarih bilinci kazanabileceği bir alan inşa ediyoruz. Bu proje tamamlandığında sadece ilimiz değil, çevre illerden de yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz." - BİLECİK