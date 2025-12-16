Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı çalışmalarında sona gelindi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı süren Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı projelerinde çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı projelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sahada devam eden faaliyetleri takip eden Demir, proje ekibinden gelinen son aşama hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı, gençlerimizin hem tarih bilinci kazanacağı hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşacağı önemli projeler arasında yer alıyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, en kısa sürede hizmete sunulması için tüm ekiplerimizle titizlikle çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK