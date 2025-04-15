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Bilecik'te Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Bilecik'te Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası Heyecanı
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Bu hafta sonu Bilecik, Türkiye'nin en zorlu parkurunda Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek ve festival havasında geçmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu Bilecik, Türkiye'nin en zorlu parkurunda gerçekleştirilecek olan Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği organizasyon, 19-20 Nisan tarihlerinde Endurobil365 Extreme Park'ta düzenlenecek. Vali Şefik Aygöl, yarış öncesi sahada incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Güvenlik önlemleri, teknik altyapılar ve seyirci alanlarının düzenlemeleri titizlikle gözden geçirildi. Etkinlik, yarışların yanı sıra festival havasında geçen bir hafta sonu sunmayı vaat ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce sporseveri bir araya getirecek şampiyona, bölgenin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlayacak sporcular, parkurun zorluğuna meydan okuyarak kıyasıya bir mücadele sergileyecek. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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