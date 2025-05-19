Bilecik'te Çukurören Köyü Yolunun Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Bilecik'te Çukurören Köyü Yolunun Asfaltlama Çalışmaları Başladı
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Bilecik'in Çukurören köyünde Safi Çimento Fabrikası'nın kamyonları tarafından oluşturulan toz nedeniyle yolun asfaltlanması için çalışmalar başladı. Vali Şefik Aygöl, köyün toz sorununa dikkat çekerek yolun yapım masraflarının fabrikanın üstleneceğini açıkladı. Köylüler, çalışmaların başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Bilecik'in Çukurören köyünde bir fabrikanın kamyonları tarafından toza neden olan yolun asfaltlanma çalışmaları başladı.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyünde üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli "Çukurören Biberi'nin hasadını düşürmesine neden olmasının ardından Vali Şefik Aygöl harekete geçmişti. Geçtiğimiz aylarda Çukurören köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çevredeki fabrikalardan dolayı köy yolunun tozlanması konusunda yolun yeniden yapılması için talimat vermişti. Malzemesi fabrikadan işçiliği İl Özel İdareden Safi Beton araçların çalışmasından kaynaklanan Çukurören köyünde oluşan toz problemi için arazi sahipleri ile muvafakat imzalandı. Ardından 5 kilometrelik yolun yapım masrafları safi beton tarafından karşılanmak üzere yapımına başlandı. İşçiliğinin İl Özel İdarenin üslendiğini yolun yapımına köylüler çok sevinirken, yıllardır çıkan tozdan dolayı üretimin düştüğü tescilli "Çukurören Biberi'nin bu yıl hasadının artacağını söylediler.

Vali inceleme yaptı

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bölge halkıyla sohbet ederek sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Vali Aygöl, finişer makinesini kullanarak çalışmalara destek verdi.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajı

Bölge halkı, uzun süredir devam eden toz sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolun beton kaplamayla yenilenmesi sayesinde daha dayanıklı ve kalıcı bir ulaşım altyapısı sağlanacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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