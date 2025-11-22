Bilecik'te Ceviz Üreticilerinin Sorunları Toplantıda Ele Alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz üreticilerinin yaşadığı sorunlar, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Bilecik Tarım İl Müdürlüğü ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ceviz üreticilerinin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar dinlendi. Toplantıda, ceviz üretiminde yaşanan sorunların düzenli takip edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve teknik desteklerin artırılması konusunda ortak karar alındı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle iş birliği içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantının ardından Ziraat Odası'na ait Gölpazarı Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisi ziyaret edilerek tesisin kapasitesi ve üreticilere sağlayacağı katkılar değerlendirildi. - BİLECİK