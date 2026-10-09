Bilecik'te ÇEDES Projesi toplantısında üç kurum gençlik çalışmalarını görüştü

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Bilecik'te gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda üç kurum bir araya geldi.

Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve İl Müftüsü Yusuf Dikmen katıldı. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıda, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlanması ve genç odaklı ortak çalışmaların güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alınırken, gençlere yönelik faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı