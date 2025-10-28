Haberler

Bilecik'te Balık Sezonu Yoğun İlgiyle Başladı

Bilecik'te Balık Sezonu Yoğun İlgiyle Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te balık sezonu açıldığında, hamsi ve sardalye tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Balık fiyatları ise sezonun başlangıcına göre düşüş gösterdi. Balıkçı esnafı, hamsi ve sardalyeye olan talebin arttığını belirtiyor.

Bilecik'te balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda hareketlilik devam ederken, mevsiminin en çok tercih edilen lezzetli balıkları hamsi ve sardalye oldu.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla tezgahları dolduran balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Aylar sonra tezgahlarına gelen istavrit, sardalye, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten balıkçı esnafı, ilk günlere oranla balığın bol ve fiyatların da düştüğünü söyledi.

Fiyatların ilk günlere oranla düştüğünü anlatan balıkçı esnafı Batuhan Acar, "Hamsi sezona 250 lira ile 300 lira arası başladı, şu an 200 lira, sardalye 200 lira ile başladı, şu an 150 liraya kadar geriledi. Palamutlar 600-700 gram bandında, 400 lira. Torik var. Palamudun büyüğü, adet fiyatı bin TL. Güzel tekir balığımız var 200 TL, barbun 400, çupra ve levrek ise, 450 TL tezgahlarda. Sardalye şu anda lezzeti devam ettiği için talep çok. Hamsiler de iyice lezzetlenmeye başladığı için talep artmaya başladı. İlk sezon başında, ilk 1 ay sardalye satışımız güzeldi. Şu an hamsi satışımız, sardalyeye göre biraz daha çoğalmaya başladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm

78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.