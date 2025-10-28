Bilecik'te Balık Sezonu Yoğun İlgiyle Başladı

Bilecik'te balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda hareketlilik devam ederken, mevsiminin en çok tercih edilen lezzetli balıkları hamsi ve sardalye oldu.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla tezgahları dolduran balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Aylar sonra tezgahlarına gelen istavrit, sardalye, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten balıkçı esnafı, ilk günlere oranla balığın bol ve fiyatların da düştüğünü söyledi.

Fiyatların ilk günlere oranla düştüğünü anlatan balıkçı esnafı Batuhan Acar, "Hamsi sezona 250 lira ile 300 lira arası başladı, şu an 200 lira, sardalye 200 lira ile başladı, şu an 150 liraya kadar geriledi. Palamutlar 600-700 gram bandında, 400 lira. Torik var. Palamudun büyüğü, adet fiyatı bin TL. Güzel tekir balığımız var 200 TL, barbun 400, çupra ve levrek ise, 450 TL tezgahlarda. Sardalye şu anda lezzeti devam ettiği için talep çok. Hamsiler de iyice lezzetlenmeye başladığı için talep artmaya başladı. İlk sezon başında, ilk 1 ay sardalye satışımız güzeldi. Şu an hamsi satışımız, sardalyeye göre biraz daha çoğalmaya başladı" dedi. - BİLECİK