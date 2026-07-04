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Bilecik'te biçerdöver kontrolleri ve anız yangınları masaya yatırıldı

Bilecik'te biçerdöver kontrolleri ve anız yangınları masaya yatırıldı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı biçerdöver kontrol hizmetleri ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik muhtarlarla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bilecik'te biçerdöver kontrol hizmetleri ile anız yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 2026 yılı biçerdöver kontrol hizmetleri ile anız yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya merkez ilçe muhtarları katıldı. Hasat döneminde uygulanacak biçerdöver kontrolleri ve anız yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler masaya yatırıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve yangın riskinin azaltılması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Biçerdöver kontrolleri ve anız yangınlarının önlenmesi konusunda sahada etkin bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız hem üreticimizin emeğini korumak hem de yangın riskini en aza indirmektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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