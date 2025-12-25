Bilecik'te ana arı yetiştiriciliği eğitimi alan 33 arıcı sertifikalarını aldı

Haberler

Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ana arı yetiştiriciliği eğitimi programı sona erdi. 33 arıcı başarılı bir şekilde eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bilecik'te arıcılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Uygulamalı Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 33 arıcıya sertifikaları, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen programla verildi. Eğitimlerde ana arı yetiştiriciliğinde doğru teknikler, koloni yönetimi, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalı bilgiler arıcılara aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Arıcılığın gelişmesi, verim ve kalite artışının sağlanması amacıyla üreticilerimize yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu tür programlarla hem bilgi düzeyini artırmayı hem de sektöre nitelikli katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
