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Bilecik'te Amatör Futbol Maçında Gergin Anlar Yaşandı

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Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Pazaryerispor-Osmanelispor maçında bir futbolcunun yerde yatan rakip oyuncuya tekme atmasıyla birlikte gerginlik yaşandı. Osmanelispor maçı 3-1 kazanarak finale yükseldi.

- Bilecik'te amatör maçta ortalık karıştı!

Bir futbolcu, yerde yatan rakip oyuncuya tekme attı

BİLECİK - Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Pazaryerispor-Osmanelispor maçında bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Bir futbolcu, yerde yatan rakip oyuncuya tekme attıktan sonra diğer futbolcular arasında da gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nu lider tamamlayan Pazaryerispor ile ikinci sıradaki Osmanelispor, play-off yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan oynana maçı Osmanelispor, 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu zorlu mücadelede iki takım futbolcuları arasında ise gerginlik yaşandı. Maçın 45+2. dakikasında çizgi kenarında yaşanan pozisyon sonrası Osmanelisporlu bir futbolcu yerde kaldı. Hakem Tuğberk Tavsamaz'ın faul düdüğünü çalmasının ardından faul yapan Pazaryerisporlu oyuncu, yerde yatan rakip futbolcuya tekme attı. Söz konusu olaydan sonra diğer futbolcular arasında itişmeler olsa teknik ekip ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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