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Bilecik'te Ahilik Haftası Kutlamaları

Bilecik'te Ahilik Haftası Kutlamaları
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenleri makamında ağırlayarak onlarla sohbet etti ve başarılar diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenleri makamında ağırladı.

Bilecik'te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik'in Ahisi seçilen Süleyman Sert, ilin kalfası seçilen Hilal Karaaslan ve ilin çırağı seçilen Muhammed Emre Doğan'ı Valisi Şefik Aygöl makamında ağırladı. Vali Aygöl, yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenlerle hoş sohbette bulunurken, ahilik üstatlığını hak alan vatandaşa mesleğinde ve kariyerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Şefik Aygöl bilecik

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