Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Kupası Basketbol Turnuvası Devam Ediyor

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası' yoğun katılım ve çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, katılımcılara hem sportif rekabet hem de Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşama fırsatı sunuyor. Turnuvaya il genelinden çok sayıda sporcu katılırken, maçlar boyunca izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir "Turnuvanın sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin sosyal etkinliklere katılımını artırma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Turnuva önümüzdeki günlerde de yoğun maç programıyla devam edecek ve kazananlar büyük ödüllerle taçlandırılacak" dedi. - BİLECİK