Haberler

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Kupası Basketbol Turnuvası Devam Ediyor

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Kupası Basketbol Turnuvası Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası', genç sporcuların katılımıyla çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Katılımcılar, hem spor yarışması hem de Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşıyor.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası' yoğun katılım ve çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, katılımcılara hem sportif rekabet hem de Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşama fırsatı sunuyor. Turnuvaya il genelinden çok sayıda sporcu katılırken, maçlar boyunca izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir "Turnuvanın sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin sosyal etkinliklere katılımını artırma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Turnuva önümüzdeki günlerde de yoğun maç programıyla devam edecek ve kazananlar büyük ödüllerle taçlandırılacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül

İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.