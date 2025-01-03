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Bilecik'te 2024 Yılı İçin 1 Milyar TL'lik Yatırım

Bilecik'te 2024 Yılı İçin 1 Milyar TL'lik Yatırım
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Bilecik Valiliği, 2024 yılında toplam 1 milyar 94 milyon TL değerinde yatırımlar gerçekleştirerek yol, ulaşım, su ve altyapı hizmetlerinde önemli projeleri hayata geçirdi.

Bilecik Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi, 2024 yılında şehre toplam 1 milyar 94 milyon 437 bin 916 TL değerinde yatırım kazandırırken, yol, ulaşım, su, altyapı ve kamu hizmetleri gibi birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.

Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri; yol ve ulaşım alanında toplam 220 milyon 503 bin 996 TL tutarında çalışma gerçekleştirdi. 66 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. 1560 metre sanat yapısı, 960,50 kilometre reglaj ve 19 milyon 153 bin 72 ton asfalt yama malzemesi kullanıldı. 54,10 kilometre yol onarımı gerçekleştirildi. Kamu yatırımları; 2024 yılı kamu yatırımları çerçevesinde toplam 787 milyon 613 bin 689 TL harcandı. Bu kapsamda; 20 yeni yapı projesi tamamlandı: 7 Milli Eğitim, 4 güvenlik, 1 sağlık, 1 kültür, 7 Özel İdare binası ve 135 onarım işi gerçekleştirildi. Su ve altyapı hizmetleri için toplam 86 milyon 320 bin 230 TL yatırım yapıldı. Bu projelerle kırsal kalkınma desteklenerek köylerin altyapı ihtiyaçları giderildi. Modüler içme suyu depoları kuruldu. 38.709 metre içme suyu isale hattı döşendi. 14.638 metre kanalizasyon hattı yapıldı. 2024 yılında gerçekleştirilen bu projelerle Bilecik'in kalkınma ve modernleşme yolunda önemli adımlar atılmış oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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