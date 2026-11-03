Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Sarmaşık'ta çiftçilerin taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te tarımsal üretimin mevcut durumu ve üreticilerin sahadaki talepleri ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Sarmaşık köyünde çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi. Sarmaşık köyünde gerçekleştirilen buluşmada Ayvalık, üreticilerin tarımsal faaliyetlerde yaşadığı sorunları, talep ve önerilerini dinledi. Bölgedeki tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, üreticilerin ihtiyaçları da ele alındı. Üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Ayvalık, sahada üreticilerin taleplerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çekti. Buluşmada tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin talep ve önerilerini doğrudan sahada dinlemeye devam ediyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizin karşılaştığı sorunları yerinde görmek ve çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunmak büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin yanında olmaya ve sahadaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı