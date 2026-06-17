Bilecik'te su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Bilecik Pelitözü Gölet'inde, su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Pelitözü Gölet'inde denetim yapıldı. Gölette turna balığı avcılığı yapan amatör balıkçılar kontrol edilerek avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Amatör balıkçılar, yürürlükteki avcılık kuralları ve yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirildi. İl genelinde su ürünleri denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor. Mevzuata aykırı avcılık yapan kişiler hakkında yasal işlem uygulanacak.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise yaptığı açıklamada, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın amatör balıkçılığa ilişkin kurallara uyması büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı