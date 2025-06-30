Bilecik'in Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'nda Derece Elde Etti

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek Bilecik'e madalya ile dönen sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir makamında ağırladı.

Sivas'ta düzenlen 10-14 yaş kategorisindeki minik sporcuların mücadele ettiği şampiyonya 60 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katıldı. 10 yaş kategorisinde 27 kilogramda Mustafa Avşar Türkiye üçüncüsü, 12 yaş kategorisinde 52 kilogramda Muzaffer Bilgehan Türkiye ikincisi, 13 yaş kategorisinde 88 kilogramda Abdülkerim Karakaya ise, Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Müdürü Demir'den tebrik

Şampiyonada gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken genç sporcular, kazandıkları madalyalarla hem Bilecik'i hem de kulüplerini gururlandırırken, sporcular ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir makamında ağırladı. Demir, genç güreşçileri ve onların başarısında emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, "Elde ettiğiniz başarılar bizleri gururlandırdı. Disiplinli çalışmanın ve inancın meyvesini topluyorsunuz. İnşallah bu başarılarınız artarak devam eder" dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, İl Müdürü Demir, genç sporculara spor yaşamlarında başarılarının devamını dileyerek desteklerinin süreceğini söyledi. - BİLECİK