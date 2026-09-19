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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 100 kişilik kadro için personel alacak

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 100 kişilik kadro için personel alacak
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacağını duyurdu. İl Müdürü Ramazan Demir, görev alanlarının bakım, onarım ve temizlik destek faaliyetleri olduğunu, başvuruların 21-25 Eylül 2026 arasında yapılacağını belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir, müdürlükleri bünyesinde 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacaklarını söyledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan "Toplum Yararına Program Protokolü" imzalandığı söyledi. Demir, "Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde 100 kişilik kadro için personel alımı yapılacaktır. Program ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarının önlenmesi ve geçici gelir desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Görev alanları bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinin desteklenmesi olacak. Program süresi 179 gün belirlenirken, başvurular 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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