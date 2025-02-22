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Bilecik Futbol Akademi Yöneticileri Mangal Partisinde Bir Araya Geldi

Bilecik Futbol Akademi Yöneticileri Mangal Partisinde Bir Araya Geldi
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Bilecik Futbol Akademi Kulüp yöneticileri, Pelitözü Gölpark'ta düzenledikleri mangal partisi ile stres attı. Kulüp Başkanı Yasin Aykol, yeni kurulan kulübün U13 ligine katılacağını duyurdu.

Bilecik Futbol Akademi Kulüp yöneticileri mangal partisinde bir araya gelerek, stres attı.

Kurulduğu günden bugüne kısa zamanda U9-U10-U11 takımlarında katıldığı turnuvalarda adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi Kulüp yöneticileri ve bazı sporcu velileri Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bulunan karavan alanında bir araya geldi. Bilecik Futbol Akademi Kulüp Başkanı Yasin Aykol ve takımın antrenörü Sedat Memiş öncülüğünde bir araya gelen topluluk, güzel bir gece geçirdiler.

Bilecik Futbol Akademi Kulüp Başkanı Yasin Aykol, yeni kurulan bir kulüp olduklarını ve bu sezon U13 ligine katılacaklarını söyledi. Aykol, diğer yaş kategorilerinde lig olursa onlara da başvuru yapacaklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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