Bilecik'e yeni bir dev yatırım daha geliyor

Bilecik'e yeni bir dev yatırım daha kazandırılacak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası için sözleşme imzalandı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım ve üretimin altyapısını güçlendirecek yatırım kapsamında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. 4 bin 500 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak binada modern çalışma ofisleri ve konferans salonu yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem kurumsal hizmet kapasitesinin artırılması hem de üreticilere ve vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimize kazandırılacak bu yeni hizmet binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı