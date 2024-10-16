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Bigadiç'te Kestane Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü

Bigadiç'te Kestane Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 1100 rakımlı Dağarcık bölgesinde yetiştirilen kestaneler bu yıl bol ve kaliteli bir hasatla toplanmaya başlandı. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle kestaneleri toplarken, hasat sürecinin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde dağlık kesimlerde yetiştirilen kestaneler, hasat edilmeye başlandı. Bu sene ürünün bol olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Bigadiç ilçesinde 1100 rakımlı ve suyu bol olan Dağarcık bölgesinde kestane bahçelerinde yetişen kestaneler hasat edilmeye başlandı. Kestane hasadı ormanların arasında dağlardaki arazilerde geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Üreticiler ellerinde uzun sırıklarla ağaçlara polarla vurarak hasat işlemini gerçekleştiriyor. Ürünlerini hasat eden üretici Mehmet Emin Özulus, "Kestane ağaçlarımızı Bahar aylarında bakımını yapıyoruz. Sezon boyunca doğal gübre atarak hasada hazırlarız. Kestane bizim her şeyimiz. Bir yıl boyunca bugünü bekliyoruz. Çok mutluyuz. Kestane kış aylarında bizim misafirlerimize ikram ettiğimiz en önemli çerezimiz. Bu yıl hem ürün bol, hem de kaliteli" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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