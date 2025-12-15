Haberler

Misafir odasını bal arılarına ayırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir üretici, bal arılarını yaban hayvanlardan korumak için evinin misafir odasını tahsis etti. Kemal Diril, kış boyunca bal arılarını burada koruyup, organik bal üretimine devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir üreticisi, bal arılarını yaban hayvanlarından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Üretici, evinin en güzel noktası olan misafir odasını bal arılarına tahsis etti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Diril ailesi, bal arılarına gözü gibi bakıyor. Aile, kış aylarında yaban hayvanlardan bal arılarını korumak için evin en büyük odası olan misafir odasını bal arılarına ayırdı. Kapı ve pencereleri kapatıp demir parmaklı bir pencereyi açık bırakan Kemal Diril, bal arılarını üzerini battaniye ve ardından çadırla kapattıktan sonra kışlağa bıraktı. 5 ay boyunca evin en güzel odasında kalacak olan bal arıları ilkbahar aylarında tekrar dışarı çıkarılıp başka yere bırakılacak.

Yıllardır burada yaşadığını belirten Kemal Diril, bal arılarına gözü gibi baktığını ve hakiki organik bal ürettiğini ifade etti. Diril, "Babam kalıyordu burada. Babam ölünce biz buraya yerleştik iki katlı evimiz var. Adından da anlaşılacağı gibi Kovankaya köyü yani karakovan balının üretildiği ilk yer burası. Buradaki bal dünyanın en pahalı balı olarak geçiyor. Kilosunu 10 bin liradan satıyoruz, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Duman dahi vermiyoruz. Doğal kendi halinde balı üretiyor. Geçen yıl ilaç kullandım. Çoğu bal arısı telef oldu bu yıl kullanmadım bir şey olmadı. 40 arılı karavanım var. Hepsine birer isim ve numara verdim. Bazı bal arıları tembel bu yüzden onların oğul vermesini istemiyorum. Yoktan satılıyor burası el değmemiş bölge" dedi. - ŞIRNAK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

