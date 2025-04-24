Beypazarı'nda Coğrafi İşaretler Mentörlük Programı Tamamlandı

Ankara Valiliği ile Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen Coğrafi İşaretler Mentörlük Programı'nın üçüncüsü Beypazarı'nda gerçekleşti.

Ankara Valiliği ile Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen Coğrafi İşaretler Mentörlük Programı'nın üçüncüsü tamamlandı. Beypazarı, Ayaş, Güdül ve Nallıhan ilçelerinden katılan yerel üreticiler ve girişimciler, coğrafi işaret tescili ile markalaşma süreçleri hakkında alanında uzman mentörlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Programda üreticilerin yanı sıra kamu kurumlarından ve yerel yönetimlerden katılımcılar yer aldı.

Programın açılışında konuşan Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ankara'nın 41 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu hatırlatarak bu sayının artmasının önemine değindi.

Kültür Mirası Coğrafi İşaretli Ürünler

Ankara'da coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasının, kültürel değerlerin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği program kapsamında uzman isimler; coğrafi işaretli ürün tescil süreçleri, mevzuat ile markalaşma, ürün yönetimi ve sürdürülebilirliği konularında sunumlar gerçekleştirirken saha deneyimlerini de katılımcılar ile paylaştılar. Uzmanlar coğrafi işaretli ürünlerin sadece birer ticari mal değil, aynı zamanda kültürel miras taşıyıcısı olduğuna dikkat çekerek, bu ürünlerin korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladılar. - ANKARA