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BEUN Rektörü, dünya şampiyonu öğrenciyi kabul etti

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Muaythai ve Kick Boks branşlarında başarı elde eden öğrencisi Sudenur Basancı'yı makamında kabul etti. Basancı, Türkiye'yi Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Muaythai ile Kick Boks branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren BEUN öğrencisi dünya şampiyonu Sudenur Basancı'yı makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencisi ve dünya şampiyonu Sudenur Basancı ile antrenörü Cemal Kocabaş'ı makamında kabul etti. I. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası 14-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen müsabakalarda finalde oynayarak gümüş madalya almaya hak kazanan Basancı, Ekim ayında Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığını aktararak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ve Türkiye'yi en iyi şeklide temsil edeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, "Sudenur Basancı'nın elde ettiği başarı, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencimizin azmi ve disiplini, diğer genç sporculara da ilham kaynağı olacaktır. Kendisini ve antrenörü Cemal Kocabaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Üniversite olarak, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarını da her zaman desteklemekteyiz. Ekim ayında Katar'da düzenlenecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda da Sudenur'un ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Kendisine ve antrenörüne başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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