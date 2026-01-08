Haberler

Van'da besicilerin zorlu kış mesaisi

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yazın biriktirdikleri saman ve otları kullanarak zorlu kış şartlarına karşı mücadele ediyor.

İlçe kırsalında besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Teknecik Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları, karın üzerine sererek ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor. Günde 2 kez dışarda yem verdikleri hayvanlarını akşam saatlerinde yeniden ağıla götürüyorlar.

Bu yıl yoğun bir kar yağdığını ifade eden Mikail Çalışkan, "Koyunlara ot vermek için alanı kardan temizliyorum. Bu sene kar yoğun bir şekilde yağdı. Biraz fazla eziyet çektik ama değdi. Günde 2 kez hayvanları dışarı çıkartıp yem veriyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" dedi - VAN

