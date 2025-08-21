Bellona, 2026 Ürün Koleksiyonunu Tanıttı

Bellona, 2026 ürün koleksiyonunu görkemli bir lansman toplantısıyla tanıttı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen mobilya markalarından Bellona, 2026 yılına özel hazırladığı yeni ürün koleksiyonunu görkemli bir lansman toplantısıyla tanıttı. Zarafet ve fonksiyonelliği bir araya getiren yeni tasarımlar, modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Lansman, Bellona Genel Merkezi'ndeki Ar-Ge Showroom'unda gerçekleştirilen özel sunumla başladı. Katılımcılar, gün boyunca koleksiyona dair detaylı bilgileri ilk elden edinme fırsatı buldu. Etkinlik, sektör temsilcileri ve marka yetkililerinin bir araya geldiği keyifli bir akşam yemeği ile sona erdi.

Lansman süresince gerçekleşen görüş alışverişleri, mobilya sektöründe heyecan ve merak uyandırdı. "Bugünün Tasarımı, Yarının Yaşamı" mottosuyla yola çıkan Bellona, 2026 koleksiyonunda da kaliteli, fonksiyonel ve

estetik ürünler sunmayı hedefliyor. - KAYSERİ