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Belekoma Tayfa, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılını Kutladı

Belekoma Tayfa, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılını Kutladı
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Bilecik'te 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu Belekoma Tayfa, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutlamak için İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında grup, polislerle birlikte sosyal sorumluluk projeleri hakkında konuştu ve polis memurlarına çiçek dağıttı.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübünün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutladı.

Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kutlamaları kapsamında kentte attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Belekoma Tayfa taraftar grubu İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Grup Lideri Mert Pekcan öncülüğünde İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başta olmak üzere tüm polislerin Türk Polis Teşkilatı 180. yılını kutladılar. Ardından hafta sonu oynanacak zorlu Söğütspor maçı öncesi Belekoma Tayfa taraftar grubuna bazı uyarılarda bulunan İl Müdürü Yılmaz, Play-Off müsabakaları öncesi Söğütspor, 1969 Bileick Spor Kulübü, Pazaryerispor ve Osmanelispor'a başarılar diledi.

Ziyaret sonrası grup üyeleri polislerin Türk Polis Teşkilatı 180. yılını kutlayarak, karanfil dağıttılar. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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