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Bedelli erlere ant içme töreni düzenlendi

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Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı General Enver Eralp Kışlasında bedelli erlere ant içme töreni düzenlendi. Törende vatani görevini yerine getiren erlerin sevincine ve ailelerinin heyecanına ortak olunurken, üstün başarı gösteren erlere ise askeri erkan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından başarı belgesi takdim edildi.

59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı General Enver Eralp Kışlasında bedelli erlere ant içme töreni düzenledi.

Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı General Enver Eralp Kışlasında vatani görevini yerine getiren bedelli erlere ant içme töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi katıldı.

Törende vatani görevini yerine getiren erlerin sevincine ve ailelerinin heyecanına ortak olunurken, üstün başarı gösteren erlere ise askeri erkan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından başarı belgesi takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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