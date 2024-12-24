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BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı İçin Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleşti

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı İçin Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleşti
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek BEBKA Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldılar. Vali Aksoy, ziyaretin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Eskişehir'e gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Vali Ayyıldız ve Aygöl'ü Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Ayyıldız ve Aygöl, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Vali Aksoy, Eskişehir'in eski valisi ve şu anda Bursa Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız'ın başkanlığında gerçekleşen BEBKA Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantı vesilesiyle Eskişehir'e gelen misafirlere ve yönetim kurulu üyelerine hoşgeldiniz diyen Vali Aksoy, toplantının bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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