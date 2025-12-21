Haberler

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı: "Pkk ve Uzantıları Benim Kürt Kardeşimin Temsilcisi Olamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "PKK ve uzantıları benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, olsa olsa emperyalistlerin uşağı olur" dedi.

(UŞAK) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "PKK ve uzantıları benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, olsa olsa emperyalistlerin uşağı olur" dedi.

BBP 8. Olağan Uşak İl Kongresi, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede konuşan BBP Uşak İl Başkanı Ali Karaca, ülkede ekonomik sıkıntılar, adalet beklentisi ve toplumsal huzur ihtiyacının açıkça ortada olduğunu belirtti.

Partisinin teröre karşı tavizsiz duruşu, milli ve manevi değerlere bağlılığı ve milletin birliğini esas alan siyasi anlayışı savunmayı sürdüreceğini ifade eden Karaca, "Türkiye'nin ihtiyacı kutuplaşma değil kucaklaşma, ayrıştırma değil birleştirmedir" dedi.

Karaca, Uşak'ta milletin derdiyle dertlenen, kapı kapı gezen, vatandaşın sofrasına oturan, iyi günde de zor günde de yanında olan bir teşkilat olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"PKK ve uzantıları Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı da Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "PKK ve uzantıları benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, olsa olsa emperyalistlerin uşağı olur. Burada sizlerin huzurunda bir kere daha şehit ailelerimize söz vermek istiyoruz; asla yılgınlığa kapılmayın. Son alperen de şehit oluncaya kadar evlatlarınızın katillerine bu ülkede zafer çığlıkları attırmayacağız" dedi.

Kongredeki seçimlerde tek aday olan mevcut İl Başkanı Ali Karaca yeniden aynı göreve getirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD'yi durdurmak mümkün değil, 3. tankere de el koydu!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title