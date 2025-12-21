BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı: "Pkk ve Uzantıları Benim Kürt Kardeşimin Temsilcisi Olamaz"

(UŞAK) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "PKK ve uzantıları benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, olsa olsa emperyalistlerin uşağı olur" dedi.

BBP 8. Olağan Uşak İl Kongresi, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede konuşan BBP Uşak İl Başkanı Ali Karaca, ülkede ekonomik sıkıntılar, adalet beklentisi ve toplumsal huzur ihtiyacının açıkça ortada olduğunu belirtti.

Partisinin teröre karşı tavizsiz duruşu, milli ve manevi değerlere bağlılığı ve milletin birliğini esas alan siyasi anlayışı savunmayı sürdüreceğini ifade eden Karaca, "Türkiye'nin ihtiyacı kutuplaşma değil kucaklaşma, ayrıştırma değil birleştirmedir" dedi.

Karaca, Uşak'ta milletin derdiyle dertlenen, kapı kapı gezen, vatandaşın sofrasına oturan, iyi günde de zor günde de yanında olan bir teşkilat olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"PKK ve uzantıları Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı da Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "PKK ve uzantıları benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz, olsa olsa emperyalistlerin uşağı olur. Burada sizlerin huzurunda bir kere daha şehit ailelerimize söz vermek istiyoruz; asla yılgınlığa kapılmayın. Son alperen de şehit oluncaya kadar evlatlarınızın katillerine bu ülkede zafer çığlıkları attırmayacağız" dedi.

Kongredeki seçimlerde tek aday olan mevcut İl Başkanı Ali Karaca yeniden aynı göreve getirildi.