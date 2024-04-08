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Bayramda Yanlış Beslenme Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

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Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, bayramda yanlış beslenmenin kalp damar sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekerek, kalp hastalarını bu konuda uyardı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, kalp hastalarının, bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceğini dile getirerek, "Bir aylık uzun bir oruç döneminden sonra bayrama geçildiğinde insanlar rehavete kapılarak uzak kaldıkları gıdalardan daha yoğun ve sık yeme isteği duyuyor. Bu aşırı kalori ve gıda yüklemesi sonucunda da bayramı izleyen günlerde tansiyonlarda düzensizlik, kan şekeri ve kan yağlarında fırlama yaşanabiliyor. Nasıl olsa bayram" diyerek beslenmede ölçüyü kaçırmamalı, kalp sağlığımızı tehlikeye atmamalıyız. Bayramda doğru beslenme kalp damar sağlığı için çok önemli. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapmalıyız. Normal beslenme düzenimize yavaş yavaş geçiş yapmalıyız. Az ve sık aralıklarla yemeliyiz. Tatlı, baklava ve diğer tatlı çeşitlerini de aşırı tüketmemeliyiz Kalp hastaları, glisemik indeksi yüksek gıdaları tükettiği zaman bunlar kısa dönemde şeker düzeylerinde dengesizliklere yol açarak, hastalığın kötü yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Bayramda tatlının yanı sıra et tüketimi de artıyor. Kırmızı et tüketimini belirli sınırlar içerisinde porsiyon kontrolü yaparak tüketmek oldukça önem taşıyor. Bayram süresince özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları her öğün kırmızı et yememeye özen göstermeli. Kalp hastaları mutlaka sık ve az miktarda beslenmeli, kırmızı et tercih edilecekse de yağsız ve bir porsiyondan fazla olmayacak şekilde tüketilmesine dikkat edilmeli. Günlük tuz tüketimi en aza indirgenmeli ve mümkünse et tuzsuz veya az tuzlu pişirilmelidir" dedi.

Ramazan Bayramı'nın sadece yeme içmeden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, su tüketimine özen gösterilmesi gerektiği ve akşam serinliğinde yapılacak yarım saatlik yürüyüşün, vücuda sağlık ve zindelik katıp, kalp hastalığı riskini azaltacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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