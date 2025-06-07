Bayramda Sıcaktan Bunalanlar Menekşe Sahiline Akın Etti

Bayramda Sıcaktan Bunalanlar Menekşe Sahiline Akın Etti
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Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın 2. gününde vatandaşlar sıcak havadan kaçmak için Menekşe sahiline giderek denize girdi ve güneşin tadını çıkardı.

Küçükçekmece'de bayramın 2'nci gününde sıcaklardan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sıcak havada serinlemek için denize girerken bazı vatandaşlar da kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar Menekşe sahiline akın etti. Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelen genç yaşlı çok sayıda vatandaş kameralara yansıdı. Kimi vatandaş denizde yüzerken kimisi de güneşlenerek kumsalın keyfini çıkardı. Aileleriyle sahile gelen bazı vatandaşlar ise bir yandan mangal yakarken bir yandan da oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

"Bir yandan yüzerken bir yandan mangal yakıyoruz"

Sıcak havalarda bayram tatilini denize girerek değerlendiren Necati Demir, "Atmosfer çok güzel hava da sıcak. Arkadaşlarla beraber hem geziyoruz hem de bayram gününde denize giriyoruz. Mangal da yapıyoruz bir yandan" dedi.

"Su çok güzel, bayram tatilini böyle değerlendirmek istedik"

Arkadaşlarıyla sahile gelen Rahman Kıvcı isimli vatandaş, "Havalar çok sıcak. Bayram tatili için buraya geldik. Bu plajı tercih ettik çok güzel. Mangal da yapıyoruz. Yüzeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Kurban Bayramı'nı böyle değerlendirmek istedi. Su çok güzel. Biraz kuruduk şu an ama tekrar gireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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