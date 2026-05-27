Haberler

Datça'da bayram tatili yoğunluğu: Esnaf sezona umutla başladı

Datça'da bayram tatili yoğunluğu: Esnaf sezona umutla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Muğla'nın Datça ilçesinde turist yoğunluğu yaşandı. Sahil ve işletmelerdeki hareketlilik esnafı memnun etti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça ilçesinde hareketlilik arttı. Tatilcilerin ilçeye yoğun ilgi göstermesiyle birlikte özellikle sahil kesimleri ve turistik işletmelerde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve eşsiz koylarıyla bilinen Datça, bayram tatilinde tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. İlçeye gelen vatandaşlar, hem dinlenme hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla birlikte ilçe esnafı da sezona hareketli bir giriş yaptı. Özellikle restoran, kafe ve sahil işletmelerinde artan müşteri yoğunluğu dikkat çekerken, işletme sahipleri bu durumun ekonomik anlamda ilçeye önemli katkı sağladığını belirtti. Esnaf, bayram tatilinin Datça turizmine canlılık kattığını ifade ederek, sezonun geri kalanından da umutlu olduklarını dile getirdi. İlçede yoğunluğun bayram süresince artarak devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu