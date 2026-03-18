Vatandaşın bayram telaşı: Sokaklar doldu taştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların alışveriş telaşı sokaklara taştı. Kentin en işlek noktalarından olan Çark Caddesi'nde dükkanlar ve yollarda adeta adım atılacak yer kalmadı.

Bayram eksiklerini tamamlamak isteyen Sakaryalılar, sokaklara akın etti. Artan hareketlilikle birlikte, kentin en işlek güzergahlarından olan Çark Caddesi tıklım tıklım doldu. Bayram öncesi dükkanların yolunu tutan vatandaşlar çarşı merkezinde adeta adım atacak yer bulamadı. Bayramlık kıyafet, şekerleme ve tatlı telaşına düşen vatandaşlar mağaza önlerinde alışverişlerini tamamlamaya çalıştı. Ellerinde alışveriş poşetleriyle mağazadan ayrılan vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak üzere evlerine döndü.

"Çok kalabalık, tıklım tıklım olmuş"

Kızına bayramlık ve aksesuar aldığını, sırada ise bayram şekeri almak olduğunu ifade eden Ferda Anarlar, "Bayram için alışveriş yapıyoruz. Kızıma birkaç şey aldık. Kıyafet ve aksesuar tarzı. Şu anda da şeker almaya gidiyoruz. Tatlı ve şeker kaldı geriye. Bayrama hazırız inşallah" derken kızı Berra Analar ise, "Annemle bayram alışverişine çıktım. Bayramda akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Alışveriş yapmak şu an çok zor oluyor, çok kalabalık. Tıklım tıklım olmuş. Herkes burada" diye konuştu. - SAKARYA

