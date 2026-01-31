Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025'te de Baykar oldu

Baykar, 2025 yılında gerçekleştirdiği 2.2 milyar dolarlık ihracatla, dünya SİHA ihracat pazarının lideri oldu. Dünyanın en büyük İHA firması olan Baykar, geçtiğimiz yıl gelirlerinin yüzde 88'ini ihracattan elde etti.

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geçtiğimiz 3 yılda dünya İHA pazarında lider olan Baykar, 2025'te ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Küresel ölçekte başarıyla anılan İHA'lar geliştiren Baykar, aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının da lokomotifi oldu.

Gelirlerin yüzde 88'i ihracattan

2025 yılında toplamda 2.5 milyar dolarlık gelir kazanan Baykar, geçtiğimiz yıl gelirlerinin yüzde 88'ini ihracattan elde etmiş oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda açıklanan verilere göre Türk savunma sanayinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan Baykar, İHA ürün grubu ihracatında ise açık arayla zirvedeki yerini korudu.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. - İSTANBUL