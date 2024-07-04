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Bayburtspor'un 2024-2025 Sezonu Hazırlıkları Toplantısı Gerçekleşti

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Bayburtspor'un 2024-2025 futbol sezonu hazırlıkları toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında valilik makamında gerçekleşti. Vali Eldivan, takımın şampiyonluk hedefine ulaşması için destek çağrısında bulundu.

Bayburtspor'un 2024-2025 futbol sezonu hazırlıkları toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında valilik makamında gerçekleşti.

Vali Eldivan, " Bayburt'ta yaşayan hemşerilerimiz, hem de diğer illerde ve yurt dışında yaşayan Bayburtspor sevdalılarının destekleriyle takımımızı şampiyonluk hedefine ulaştırmak istiyoruz. Bu yolda, sadece sahada değil, tribünlerde de birlik olacağız. Takımımıza olan inancımızı her an hissettirecek, desteklerimizle onları daha da motive edeceğiz. 2024-2025 sezonu, hep birlikte büyük başarılara imza atacağımız bir dönem olacak" diyerek Bayburspor'un yöneticilerine teknik heyetine ve futbolcularına başarılar diledi.

Gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve Kulüp Müdürü Fatih Mehmet Özcan katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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