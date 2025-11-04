Bayburt ve Erzincan Atlı Spor Kulüpleri Arasında Dostluk Müsabakası

Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Albayrak Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Bayburt Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, iki kentin atlı sporcuları dostluk ve kardeşlik adına kıyasıya mücadele etti.

Asırlardır süregelen ata sporu cirit, hem Bayburt'ta hem de Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Atlı spor kulüpleri, düzenledikleri dostluk müsabakalarıyla bu geleneksel sporu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, atların dörtnala sahada ilerlediği mücadelede, kazanan dostluk oldu. Maç sonunda Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, misafirperverliklerinden dolayı Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş'e teşekkür ederek, üzeri bakır işlemeli saat hediye etti.

"Her şey ata sporu cirit için"

Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş, Albayrak Atlı Spor Kulübü'nü ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, dostluk müsabakası yaptıklarını ve her şeyin ata sporu cirit için olduğunu söyledi.

Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak ise Erzincan'dan Bayburt'a dostluk müsabakası için geldiklerini aktararak, hem sporculuk hem de başkanlık yaptığını belirtti. Albayrak, geleneğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarım da ata sporumuzu yaşatsınlar istiyorum. Sultan Alparslan zamanından beri oynanan geleneğimize, ata sporumuza sahip çıkalım. Gelecek nesillere de aktaralım" ifadelerini kullandı.

Minikler cirit maçını hevesle izledi

Cirit maçını izlemeye gelen vatandaşlar da etkinlikten memnuniyet duydu. Kardeşi Zülal Kahraman ile maçı takip eden İclal Kahraman, ilk kez bir cirit müsabakası izlediğini söyleyerek, "Cirit maçını çok güzel buldum. Ciridin kurallarını öğrendim. Aslında cirit böyle oynanıyormuş, ben yanlış biliyormuşum" dedi.

Zülal Kahraman ise müsabakanın heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini dile getirerek, tekrar gelmeyi düşündüğünü ifade etti.

"Ata sporunu yaşatanlara destek olalım"

Maçı izleyen Hakan Turan, etkinlikleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "Bu tür etkinliklere her zaman geliyoruz. Atlı sporunu severek izliyoruz. Ata sporunuzu yaşatanlara destek olmaya çalışıyoruz. Herkesin de destek olmasını bekliyoruz. Aktif seyircilerin gelmesini istiyoruz. Aynı şekilde bizim takımlarımız da il dışına maçlara gidiyor. Şehirde sosyal bir etkinlik oluyor. İnsanlar çocuklarını da alıp geliyor. Yeni nesillere bu ata sporunu aktarmaya çalışıyorlar. Genç nesiller de umarım bu sporu yaşatır" şeklinde konuştu.

Oyunculardan destek çağrısı

Balca Atlı Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Yatkın, dostluk müsabakasında her iki takıma da başarılar diledi. Yatkın, cirit sporunun zor bir spor olduğunu, atların bakımı ve masraflarının sporcuları yorduğunu vurgulayarak, "Cirit zor bir spor, atların bakımı ve masrafı bizi zorluyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Bayburt'ta ata sporumuzu yaşatmaya, devam ettirmeye çabalıyoruz" diye konuştu. - BAYBURT