Bayburt Tarım Müdürü Köse, seralarda kurulum sona yaklaşırken üreticilerle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü sera projesinde örtülerin çekilmesiyle kurulumda son aşamaya gelindi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, sona yaklaşılan seralarda inceleme yaparak üreticilerle bir araya geldi; üreticilerin görüş ve talepleri dinlendi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen sera projesinde kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seraların örtülerinin çekilmesiyle birlikte kurulum sürecinde son aşamaya gelindi.
Projenin başlangıcından itibaren çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, kurulumunda sona yaklaşılan seralarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.
Ziyarette kurulum çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken üreticilerin görüş ve talepleri de dinlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, üretimde verimliliğin artırılması, örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.